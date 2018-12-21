2018-12-21T08:04:04+03:00
Общество

224 миллиона рублей направят на поддержку инвестпроектов агропромышленного комплекса Кузбасса

Поддержку получат пять инвестпроектов
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: АКОФото: АКО
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Инвестиционные проекты агропромышленного комплекса Кузбасса получат государственную поддержку в виде компенсации части прямых понесенных затрат на модернизацию и строительство.

В областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщили, что средства будут выделены из федерального бюджета на условиях софинансирования с региональным уже до конца 2018 года. Среди получателей субсидии – ООО «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий». Здесь построен животноводческий комплекс с беспривязным содержанием скота на 600 голов и доильным залом , а теперь предприятие получит более 13,7 миллионов рублей из федерального бюджета и 2,7 миллиона рублей из областного. Полагается субсидия и ООО «КДВ Яшкинские Теплицы». Теплицы, занимающие 9,8 гектара, были сданы в эксплуатацию в феврале нынешнего года. Субсидия составит около 151,2 миллиона рублей из федерального бюджета и 12,7 миллиона рублей из областного. Также будет оказана поддержка овощехранилищам ООО «КДВ-Агро».

- Компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса производится Минсельхозом РФ с 2017 года, - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области. – Кузбасские товаропроизводители получат такую поддержку впервые.

В 2018 году предприятия агропромышленного комплекса Кузбасса получат поддержку в размере более 701,56 миллиона рублей из федерального бюджета. А с учетом субсидий на компенсацию затрат эта сумма будет увеличена до 927,684 миллиона рублей.

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