2018-12-21T08:07:14+03:00
Происшествия

В Кемерове в ночном пожаре погиб 35-летний мужчина

В Следкоме рассказали подробности пожара на Черноморского
Екатерина БОРМОТОВА
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Погибший злоупотреблял спиртнымПогибший злоупотреблял спиртнымФото: Кирилл ЧАЩИН
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В кузбасском Следкоме рассказали подробности ночного пожара в частном доме на улице Черноморского в Кемерове. В результате пожара погиб 35-летний мужчина.

- На месте работает следователь, нюансы еще выясняются. На данный момент известно, что в доме проживали мужчина с женщиной. Последней удалось спастись – она выбежала из дома. Мужчина 83-го года рождения погиб, - рассказали «Комсомольской правде» в ведомстве.

Также известно, что сожители вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным. По факту гибели кемеровчанина проводится доследственная проверка, которая установит причину его гибели.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», пожар произошел в 03.08 из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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