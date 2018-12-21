В Кемерове в ночном пожаре погиб 35-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-21T08:07:14+03:00

В Следкоме рассказали подробности пожара на Черноморского

Изменить размер текста: A A

В кузбасском Следкоме рассказали подробности ночного пожара в частном доме на улице Черноморского в Кемерове. В результате пожара погиб 35-летний мужчина.

- На месте работает следователь, нюансы еще выясняются. На данный момент известно, что в доме проживали мужчина с женщиной. Последней удалось спастись – она выбежала из дома. Мужчина 83-го года рождения погиб, - рассказали «Комсомольской правде» в ведомстве.

Также известно, что сожители вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным. По факту гибели кемеровчанина проводится доследственная проверка, которая установит причину его гибели.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», пожар произошел в 03.08 из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.