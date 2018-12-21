Домашние животные погибли на пожаре в кузбасском поселке
В Новокузнецком районе в ночь на 21 декабря загорелась стайка. В результате пожара погибли десятки домашних животных.
Сигнал о возгорании в стайке на улице Центральной поселка Красинск поступил в оперативные службы в 04.44. На момент прибытия первого подразделения стайка с домашними животными, горела открытым пламенем. В результате в огне погибли четыре коровы, три поросенка и 25 кур, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что среди людей жертв и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. ЧП удалось ликвидировать силами восьми человек в 05.23.