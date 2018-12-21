2018-12-21T09:17:42+03:00
Происшествия

Домашние животные погибли на пожаре в кузбасском поселке

ЧП произошло в ночь на 21 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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В огне погибли четыре коровы, три поросенка и 25 курВ огне погибли четыре коровы, три поросенка и 25 курФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новокузнецком районе в ночь на 21 декабря загорелась стайка. В результате пожара погибли десятки домашних животных.

Сигнал о возгорании в стайке на улице Центральной поселка Красинск поступил в оперативные службы в 04.44. На момент прибытия первого подразделения стайка с домашними животными, горела открытым пламенем. В результате в огне погибли четыре коровы, три поросенка и 25 кур, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что среди людей жертв и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. ЧП удалось ликвидировать силами восьми человек в 05.23.

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