2018-12-21T09:39:05+03:00
Общество

Кемеровчанин стал заложником лестницы в своем подъезде

На помощь мужчине пришли спасатели
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"
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В Кемерове местный житель стал заложником лестницы в собственном подъезде – нога мужчины застряла в перилах. На помощь кемеровчанину пришли спасатели.

Поздно вечером жители дома №11 на улице Радищева услышали в своем подъезде шум. На помощь звал мужчина. Оказалось, что его нога застряла в лестничных перилах – вызволить ее самостоятельно у кемеровчанина не получалось. Тогда соседи, вышедшие на крики, позвонили в службу спасения.

- Прибыв по адресу, спасатели аккуратно высвободили ногу из плена, использовать специальные инструменты им не пришлось. Объяснить, как же ему удалось попасть в столь неудобное и травмоопасное положение, мужчина не смог, - отметили в «Кемеровской службе спасения».

Пострадавшего мужчину передали прибывшей бригаде скорой помощи.

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