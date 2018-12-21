2018-12-21T10:13:56+03:00
Общество

В Кемерове на несколько дней перекроют движение и запретят стоянку

Мера связана с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На кемеровских улицах на несколько дней перекроют движение автотранспорта. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года.

Так, по сообщению специалистов ЦОДД, 22 декабря с 10.00 до 17.30 будет ограничено движение по проспекту Советскому от улицы Красной до 50 лет Октября – в это время пройдет открытие ледового городка.

С 15.00 31 декабря до 05.00 1 января также будет перекрыт проспект Советский от улицы Красной до 50 лет Октября, а также по улице Орджоникидзе от Арочной до проспекта Советского.

Кроме того, в центре Кемерова будет запрещена стоянка. Так, с 20.00 21 декабря до 16.00 22 декабря и с 20.00 5 января до 19.00 6 января ставить авто на стоянку будет запрещено на улице Коломейцева и на площади перед зданием администрации города Кемерова.

Также временные знаки, запрещающие стоянку, будут установлены на улицах Орджоникидзе и Коломейцева и на площади перед зданием городской мэрии с 20.00 30 декабря до 02.30 1 января.

Схемы установки временных дорожных знаков можно посмотреть здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин стал заложником лестницы в своем подъезде
Домашние животные погибли на пожаре в кузбасском поселке
Депутаты уравняли термины «Кузбасс» и «Кемеровская область»
В Кемерове в ночном пожаре погиб 35-летний мужчина
224 миллиона рублей направят на поддержку инвестпроектов агропромышленного комплекса Кузбасса
В Новокузнецком районе уничтожили две опасные снежные горки
Кузбассовцы сняли на видео полыхающий магазин
Из-за пожилого кемеровчанина в городе встали трамваи
75 кузбасских школьников едут на Кремлевскую елку в Москву
27 человек тушили ночной пожар в кемеровском доме
Боксер Миша Алоян проведет бой в Кемерове
Кемеровские энергетики сняли клип
В Кузбассе закрыли кафе с тараканами
В Кемерове осужденный обманул систему
На кузбасских железнодорожных вокзалах продавали просроченные продукты
В подвале кузбасского дома нашли труп
Продавец кузбасского магазина обезоружил налетчика
Кузбассовец избил до смерти ревнивого знакомого
В Кузбассе грабитель съел продукты 80-летней пенсионерки
«Это будет шахта»: Глава Новокузнецка опроверг появление в городе разреза
В Новокузнецке в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали пять человек
В Новокузнецке ищут очевидцев крупного ДТП
Новокузнечанин сломал спину третьекласснику, но виновным себя не считает