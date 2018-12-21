В Кемерове на несколько дней перекроют движение и запретят стоянку

СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-21T10:13:56+03:00

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На кемеровских улицах на несколько дней перекроют движение автотранспорта. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года.

Так, по сообщению специалистов ЦОДД, 22 декабря с 10.00 до 17.30 будет ограничено движение по проспекту Советскому от улицы Красной до 50 лет Октября – в это время пройдет открытие ледового городка.

С 15.00 31 декабря до 05.00 1 января также будет перекрыт проспект Советский от улицы Красной до 50 лет Октября, а также по улице Орджоникидзе от Арочной до проспекта Советского.

Кроме того, в центре Кемерова будет запрещена стоянка. Так, с 20.00 21 декабря до 16.00 22 декабря и с 20.00 5 января до 19.00 6 января ставить авто на стоянку будет запрещено на улице Коломейцева и на площади перед зданием администрации города Кемерова.

Также временные знаки, запрещающие стоянку, будут установлены на улицах Орджоникидзе и Коломейцева и на площади перед зданием городской мэрии с 20.00 30 декабря до 02.30 1 января.

Схемы установки временных дорожных знаков можно посмотреть здесь.