2018-12-21T10:59:26+03:00
Общество

Кемеровостат сообщил о росте средней заработной платы в Кузбассе

Средняя зарплата кузбассовцев в октябре составила более 37 тысяч рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кемеровской области в октябре выросла средняя заработная плата и составила 37 462 рубля. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 13,4 процента, сообщили в Кемеровостате.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата в октябре выросла и по отношению к предыдущему месяцу – на 0,8 процента. Выше средней по региону оказалась средняя зарплата представителей угольной сферы – 57 978 рублей, научных работников – 56 512 и представителей нефтяной отрасли – 52 011.

Самые низкие доходы оказались у производителей одежды – 11 875, кожи и изделий из нее – 13 301 и мебели – 13 626.

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