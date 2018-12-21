Кузбассовец разгромил дом жены, которая ушла к другому

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-21T12:05:41+03:00

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В Кузбассе местный житель разгромил дом жены, которая вместе с детьми ушла от него к другому мужчине. За совершенное преступление кузбассовцу грозит до двух лет тюрьмы.

В дежурную часть полиции города Березовского обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный уничтожил практически все имущество в ее доме. Поврежденными оказались бытовая техника, детская кроватка, санки и другие вещи. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Оказалось, что погром в доме женщины устроил муж после того, как узнал, что супруга забрала детей и ушла к другому. В гневе мужчина молотком и ножом испортил все, что ему попалось под руку.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении 30-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит разъяренному мужчине, два года лишения свободы. Дело передано в суд.