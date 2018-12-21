Житель Кузбасса выплатит детям миллион за убийство их матери

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-21T12:22:12+03:00

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В Кузбассе местный житель должен выплатить 1 миллион рублей компенсации своим детям. Ранее мужчину осудили за убийство их матери.

В ноябре прошлого года житель Ижморского района сильно избил супругу – от полученных повреждений женщина скончалась. В семье воспитывались четверо детей, которые после смерти матери оказались в специализированном доме ребенка в городе Анжеро-Судженске. Отсюда детей на воспитание забрала сестра погибшей женщины.

- Дети в связи со смертью матери испытывали нравственные и физические страдания, лишились материнской заботы. Опекун обратилась к прокурору и попросила защитить законные интересы несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Ижморский районный суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с ответчика по 250 тысяч рублей каждому ребенку. Решение суда вступило в законную силу, а исполнение находится на контроле районной прокуратуры.