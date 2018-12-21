2018-12-21T12:42:58+03:00
Общество

В Кузбассе мать потеряла пятилетнего ребенка-инвалида в торговом центре

Найти сына женщине помогли полицейские
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе мать потеряла пятилетнего ребенка с ограниченными возможностями здоровья в торговом центре. На помощь ей пришли сотрудники полиции.

Случай произошел в Прокопьевске. В дежурную часть отдела «Рудничный» обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла пятилетнего сына в торговом центре. В течение получаса она искала ребенка самостоятельно, но поиски оказались безуспешными. Ситуацию осложняло то, что в связи с имеющимся заболеванием мальчик не может разговаривать и, соответственно, сообщить, что потерялся, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейским удалось обнаружить ребенка через несколько минут. Он был на улице рядом с торговым центром. Женщина поблагодарила сотрудников за оперативную помощь. Последние, в свою очередь, попросили горожанку, внимательнее следить за сыном.

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