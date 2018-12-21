В Кемерове загорелись два строительных вагончика

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-21T13:19:18+03:00

Один из них сгорел полностью

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В Кемерове рано утром 21 декабря загорелись два строительных вагончика. В результате пожара один из них сгорел полностью.

Сигнал о пожаре в строительных вагончиках на бульваре Строителей поступил в оперативные службы в 05.43.

– На момент прибытия первого подразделения строительные вагончики горели открытым пламенем. В результате первый строительный вагончик сгорел полностью, у второго вагончика обгорела стена. Общая площадь пожара – 24,5 квадратных метра, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По данным ведомства, предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. ЧП было ликвидировано в 06.31. Всего к ликвидации пожара привлекались 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.