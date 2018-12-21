В Кемерове загорелись два строительных вагончика
В Кемерове рано утром 21 декабря загорелись два строительных вагончика. В результате пожара один из них сгорел полностью.
Сигнал о пожаре в строительных вагончиках на бульваре Строителей поступил в оперативные службы в 05.43.
– На момент прибытия первого подразделения строительные вагончики горели открытым пламенем. В результате первый строительный вагончик сгорел полностью, у второго вагончика обгорела стена. Общая площадь пожара – 24,5 квадратных метра, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
По данным ведомства, предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. ЧП было ликвидировано в 06.31. Всего к ликвидации пожара привлекались 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.