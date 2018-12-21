Полицейский пес помог найти опасного преступника в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-21T13:40:57+03:00

Кинолог Иван Уфимцев со своим псом по кличке Трой Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В Кемерове полицейская овчарка по имени Трой помогла найти опасного преступника. Мужчина ранил кемеровчанина в гаражном кооперативе и скрылся.

В отдел полиции «Юбилейный» поступил сигнал из больницы – в медучреждение доставили мужчину с ножевыми ранениями. Как выяснили полицейские, на него в гаражном кооперативе напал неизвестный с ножом.

К розыскам присоединился кинолог Иван Уфимцев со своим псом по кличке Трой. Немецкая овчарка сразу взяла след и привела полицейских к подъезду многоэтажки на Пионерском бульваре. В одной из квартир они задержали подозреваемого в нападении, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Оказалось, что в гаражном кооперативе между задержанным и потерпевшим произошел конфликт, который перерос в драку и поножовщину. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают степень тяжести причиненного вреда здоровью.