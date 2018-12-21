Кузбассовец приводил избитого соседа в чувство горячим утюгом

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-21T14:25:32+03:00

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В Кемеровском районе местный житель избил соседа во время застолья. Когда мужчина потерял сознание, собутыльник пытался привести его в чувство горячим утюгом.

По версии следствия, 29-летний обвиняемый, будучи пьяным, пришел домой, где продолжил застолье в компании отца и 57-летнего соседа. В какой-то момент сосед стал вести себя агрессивно – кричать и делать замечания хозяевам квартиры. Мужчине напомнили, что он находится в гостях, и попросили уйти, однако в ответ он ударил обвиняемого кулаком по лицу. Между соседями завязалась драка. При этом отец обвиняемого не стал в нее вмешиваться, а ушел спать.

Сын же продолжил избивать соседа сначала руками и ногами, а затем деревянной палкой. Вскоре потерпевший потерял создание. Тогда мужчина перетащил его в другую комнату и попытался привести его в чувство горячим утюгом. «Реанимация» дала результаты – мужчина застонал, но в сознание не пришел. Обвиняемый решил, что сосед жив и, оставив его на полу, продолжил выпивать.

Утром мужчина понял, что сосед умер, после чего спрятал его тело на веранде. Но вскоре он решил перепрятать тело. Он выкопал яму в погребе, куда сбросил тело скончавшегося мужчины, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Родственники потерпевшего, обеспокоенные его длительным отсутствием, обратились в правоохранительные органы. Последние установили круг общения потерпевшего. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Уголовное дело передано в суд.