В Кемерове задымился автобус с нелегалами

СЕГОДНЯ 04:39 2018-12-22T04:39:20+03:00

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В Кемерове задымился автобус, в котором ехали 39 пассажиров. Семь из них находились на территории России нелегально.

Инспекторы ГИБДД остановили автобус, который двигался по маршруту «Красноярск – Бишкек». Проверка документов показала, что семь пассажиров нарушили миграционное законодательство. Чтобы установить все обстоятельства, было решено отправить автобус в отдел полиции. Однако во время движения по городу в задней части автобуса возникло задымление из-за технической неисправности. Инспекторы остановили технику и оперативно ликвидировали задымление с помощью огнетушителей. В результате им удалось предотвратить возгорание моторного отсека, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении семи нарушителей миграционного законодательства были составлены административные протоколы. Суд принял решение о выдворении их с территории России. Автобус с остальными пассажирами после ремонта продолжил движение по маршруту.