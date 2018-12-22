2018-12-22T04:39:20+03:00
Происшествия

В Кемерове задымился автобус с нелегалами

Предотвратить возгорание помогли сотрудники ГИБДД
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской областиФото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове задымился автобус, в котором ехали 39 пассажиров. Семь из них находились на территории России нелегально.

Инспекторы ГИБДД остановили автобус, который двигался по маршруту «КрасноярскБишкек». Проверка документов показала, что семь пассажиров нарушили миграционное законодательство. Чтобы установить все обстоятельства, было решено отправить автобус в отдел полиции. Однако во время движения по городу в задней части автобуса возникло задымление из-за технической неисправности. Инспекторы остановили технику и оперативно ликвидировали задымление с помощью огнетушителей. В результате им удалось предотвратить возгорание моторного отсека, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении семи нарушителей миграционного законодательства были составлены административные протоколы. Суд принял решение о выдворении их с территории России. Автобус с остальными пассажирами после ремонта продолжил движение по маршруту.

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