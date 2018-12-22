Азартный новокузнечанин отдал мошеннику 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 03:36 2018-12-22T03:36:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке местный житель, играющий на спортивном тотализаторе, отдал мошеннику 30 тысяч рублей. Мужчина хотел купить сведения о результатах игры.

В полицию обратился 34-летний новокузнечанин. Он рассказал, что перед тем, как сделать ставку на результаты предстоящего турнира, в социальной сети связался с пользователем, который предлагал купить информацию об итогах игры. Мужчина перечислил 30 тысяч рублей на электронный кошелек незнакомца, но сведения так и не получил. Позже выяснилось, что страница пользователя, с которым он переписывался, заблокирована, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».