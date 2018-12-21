В Новокузнецке установят новую систему мониторинга воздуха

СЕГОДНЯ 19:27 2018-12-21T19:27:36+03:00

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Чистота новокузнецкого воздуха будет под контролем у администрации города. Уже в начале 2019 года начнется установка новой системы мониторинга. Об этом накануне говорилось на экорапорте у главы города Сергея Кузнецова.

Автоматизированную систему экологического мониторинга планируют установить в Орджоникидзевском, Кузнецком, Новоильинском, Заводском и Центральном районах. Примечательно, что пять модульных станций в Новокузнецке будут установлены на безвозмездной основе. Они будут интегрированы с уже существующей системой мониторинга, в которую входят восемь стационарных постов Новокузнецкой гидрометобсерватории, санитарно-гигиенический мониторинг Управления Роспотребнадзора, а также система лаборатории промышленных предприятиях.

- Проект по экологическому мониторингу предложил ООО «Горный-ЦОТ», который является резидентом АО «Кузбасский технопарк». Модульные станции, которые будут установлены на безвозмездной основе, будут проводить измерения более чем по 50 параметрам, - отметила председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка Ирина Савина. – Все данные в режиме онлайн будут анализироваться специалистами, и если зафиксируются превышения, мы сможем оперативно принимать необходимые меры.