2018-12-22T05:00:19+03:00
Происшествия

Новокузнечанин украл детскую коляску и продал ее другу

Мужчина не смог пройти мимо оставленного чужого имущества
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новокузнецке 30-летний местный житель украл из подъезда детскую коляску, а затем продал ее другу, у которого недавно родился ребенок.

В полицию обратилась 30-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестные похитили детскую коляску, которая стояла на лестничной клетке. Стоимость украденного имущества составила 5,5 тысячи рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний горожанин, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина признал вину и пояснил, что в день кражи вместе с другом, который живет в одном подъезде с потерпевшим, распивал спиртное. Выйдя из квартиры приятеля, мужчина увидел детскую коляску и не смог пройти мимо. Позже новокузнечанин продал чужое имущество другу, у которого недавно родился сын. За краденную вещь он попросил 1,2 тысячи рублей.

В отношении мужчины возбуждено очередное уголовное дело.

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