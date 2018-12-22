Новокузнечанин совершил преступление ради серебряного браслета

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-22T06:03:16+03:00

Изменить размер текста: A A

20-летний новокузнечанин оказался на скамье подсудимых из-за серебряного браслета и лишился свободы на два года условно.

В августе нынешнего года 20-летний новокузнечанин отдыхал вместе с компанией друзей. Молодые люди, употребив спиртное, гуляли по улицам Новоильинского района. В какой-то момент им на глаза попался 17-летний юноша, на руке которого был надет серебряный браслет. 20-летнему злоумышленнику очень понравилось украшение, и он решил забрать его себе. Молодой человек несколько раз ударил подростка кулаком по лицу, ногой по телу, а потом снял с его руки браслет и отправился гулять дальше.

Подросток обратился за помощью в полицию, и совсем скоро уличного грабителя задержали. Серебряный браслет вернули подростку, а в отношении злоумышленника завели уголовное дело.

- Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.