2018-12-22T06:03:16+03:00
Происшествия

Новокузнечанин совершил преступление ради серебряного браслета

Любовь к украшениям привела его на скамью подсудимых
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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20-летний новокузнечанин оказался на скамье подсудимых из-за серебряного браслета и лишился свободы на два года условно.

В августе нынешнего года 20-летний новокузнечанин отдыхал вместе с компанией друзей. Молодые люди, употребив спиртное, гуляли по улицам Новоильинского района. В какой-то момент им на глаза попался 17-летний юноша, на руке которого был надет серебряный браслет. 20-летнему злоумышленнику очень понравилось украшение, и он решил забрать его себе. Молодой человек несколько раз ударил подростка кулаком по лицу, ногой по телу, а потом снял с его руки браслет и отправился гулять дальше.

Подросток обратился за помощью в полицию, и совсем скоро уличного грабителя задержали. Серебряный браслет вернули подростку, а в отношении злоумышленника завели уголовное дело.

- Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

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