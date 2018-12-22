В Кузбассе без вести пропал подросток в очках

СЕГОДНЯ 06:41 2018-12-22T06:41:40+03:00

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В Кузбассе пропал 14-летний Павел Кононов. Подросток ушел из школы домой и пропал.

Накануне около 23:00 в отдел полиции обратилась жительница Новокузнецка. Женщина рассказала, что пропал ее 14-летний сын, Павел Кононов. Подростка пытались найти самостоятельно, однако ничего не получилось. Сотрудники полиции установили, что школьник утром ушел в школу, когда уроки закончились, ушел из учебного заведения. Это бло около 15:30. Однако домой ребенок так и не пришел. Сейчас поиском ребенка занимаются родные и близкие Павла Кононова, сотрудники полиции, педагоги, волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волос русый, коротко стриженный, носит очки для коррекции зрения.

В день исчезновения был одет в удлиненную куртку темно-синего цвета с капюшоном с меховой опушкой, серую вязаную шапку с помпоном, кофту темно-синюю, рубашку коричневого цвета,школьные брюки черного цвета, кроссовки черного цвета с подкладкой салатового цвета.

При себе имел мобильный телефон.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о месте нахождения Павла Кононова, сообщить об этом по телефону дежурной части отдела полиции «Кузнецкий» УМВД России по городу Новокузнецку 8-(3843)-37-34-42 или «02».