2018-12-22T07:27:41+03:00
Происшествия

Две подружки из Кузбасса оплатили подарки к Новому году чужой картой

Женщины нашли потерянную карту и воспользовались находкой
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Две новокузнечанки нашли потерянную кем-то банковскую карту. Вместо того, чтобы вернуть ее законному владельцу, потратили деньги, находившиеся там.

Две подружки из Кузбасса – 35 и 37 лет – гуляли по улице, когда нашли банковскую карту. Женщины рассмотрели находку и поняли, что вполне могут расплатиться ею за какие-нибудь покупки. И, вместо того, чтобы отнести находку в банк или попытаться связаться с владельцем карты, отправились по магазинам. Женщины накупили подарков к новогодним праздникам, при этом расплачивались чужой картой. В общей сложности они потратили больше восьми тысяч рублей.

К этому времени владелец карты уже обнаружил пропажу и пришел в банк, чтобы восстановить ее. Там-то он и узнал о списании. Мужчина заблокировал карту и обратился в отдел полиции. Женщин, потративших чужие деньги, нашли и задержали. Теперь за мошенничество с использованием электронных средств платежа каждая из них может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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