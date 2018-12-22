Профицит бюджета в Кузбассе составил более 33 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-22T09:08:22+03:00

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Накануне в Кемерове прошло заседание девятой сессии Совета Народных депутатов Кемеровской области. Во время сессии были озвучены цифры, на сколько увеличился профицит бюджета области на 2018 год.

Если ранее депутаты прогнозировали увеличение профицита бюджета на 6% за год, то в конце декабря оказалось, что этот процент увеличился до 20. А это составляет 33,4 миллиарда рублей. - Это рекордные цифры для Кузбасса, такого результата еще не было никогда, цитирует слова председателя комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Сергея Ващенко пресс-служба СНДКО. - Благодаря позитивной ситуации на мировых рынках угля и металлов экономика региона продемонстрировала высокие результаты, что позволило уточнить доходную базу областного бюджета, сократить государственный долг и сформировать необходимые финансовые ресурсы для вхождения в новый 2019 год.

Доходы области составили почти 166,5 миллиарда рублей, расходы – 133,05 миллиарда рублей, а профицит – более 33,4 миллионов рублей