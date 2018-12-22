2018-12-22T09:35:30+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса вместо получения компенсации лишилась 152 тысяч рублей

Женщине пообещали выдать компенсацию за покупку некачественных БАДов
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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61-летняя жительница города Белово поверила обещаниям мошенников и вместо получения компенсации лишилась 152 тысяч рублей.

Жительница Белова некоторое время назад приобрела БАДы, однако никакого эффекта от их употребления не почувствовала. Поэтому когда ей позвонил незнакомец и сообщил, что за некачественные БАДы можно получить компенсацию, женщина обрадовалась. Так как обещанная сумма оказалась весьма привлекательной, женщина поверила, что она должна оплатить издержки за судебный процесс. Она выполнила все инструкции «консультанта» и перевела на указанные им счета 152 тысячи рублей. Никакой компенсации женщина не получила, а поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание мошенников. Кроме того, сотрудники полиции напоминают кузбассовцам о том, что одной из стандартных схем мошенников является обещание компенсации за некачественные БАДы, лекарства или лечение.

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