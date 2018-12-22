В Кемерове ночью при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-22T10:38:11+03:00

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Минувшей ночью в одном из частных домов Кемерова случился пожар. Стихия не только уничтожила жилой дом, но и унесла жизнь 35-летнего мужчины.

Сигнал о том, что в частном доме на улице Черноморского начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 03:08. По словам очевидцев, горели и веранда, и сам дом. К месту пожара тут же выдвинулись 27 человек и семь единиц техники. Справиться с огнем пожарным удалось лишь к 04:14.

После того, как пожар был потушен, в доме было обнаружено тело 35-летнего мужчины, - об этом сообщает Правоохранительный порта Кузбасса. по предварительным данным, мужчина погиб от отравления угарным газом, однако точную причину смерти и обстоятельства, при которых эжто случилось, еще только предстоит установить следователям.