2018-12-22T12:00:38+03:00
Общество

В Кузбассе две девочки лишились родителей из-за их образа жизни и антисанитарии

Детей забрали из дома судебные приставы
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КПАрхив КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Две юные кемеровчанки лишились родителей из-за того, что те вели асоциальный образ жизни. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре.

В одной из семей Ленинского района Кемерова все было совсем не гладко. Родители совершенно не следили за домом, вели асоциальный образ жизни. И их вовсе не смущало то, что все это происходило на глазах дочек – трех и семи лет. Представители органа опеки и попечительства не раз бывали в этой семье и лично видели, в каких условиях проживают дети. А о том, как живут родители, им рассказывали соседи. Семья жила в комнате гостевого типа – трое взрослых и двое детей, в полной антисанитарии. Суд постановил ограничить отца и мать в родительских правах и передать детей органам опеки.

Когда представители опеки приехали домой к этой семье, дома находились обе девочки, их отец и бабушка. Взрослые не стали препятствовать тому, чтобы детей забрали. Сейчас девочки находятся в социально-реабилитационном центре, а в скором времени их ближайшие родственники намерены взять опекунство над детьми.

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