2018-12-22T12:47:01+03:00
Происшествия

В Новокузнецке на автодороге столкнулись две дорогие иномарки

Последствия ДТП очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com "ДТП Новокузнецка"Фото: vk.com "ДТП Новокузнецка"
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В Новокузнецке в субботу, 22 декабря, на улице Транспортной столкнулись две иномарки. Обе машины получили значительные повреждения.

Последствия дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром в субботу, 22 декабря, в Новокузнецке на улице Транспортной, очевидцы сняли на видео. Камера запечатлела две дорогие иномарки, которые получили серьезные повреждения. У одной из иномарок повреждена передняя часть, у другой, судя по видео и фотографиям, снятым очевидцами, удар пришелся в бок. От удара автомобиль отбросило на обочину.

ДТП на Транспортной в Новокузнецке..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

Очевидцы отмечают, что на месте работал экипаж ДПС, а вот скорой помощи на момент съемки видео не было. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП и степень вины каждого из водителей. Также сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о необходимости быть предельно внимательными на дороги, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и доковой интервал.

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