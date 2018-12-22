В Новокузнецке на автодороге столкнулись две дорогие иномарки
В Новокузнецке в субботу, 22 декабря, на улице Транспортной столкнулись две иномарки. Обе машины получили значительные повреждения.
Последствия дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром в субботу, 22 декабря, в Новокузнецке на улице Транспортной, очевидцы сняли на видео. Камера запечатлела две дорогие иномарки, которые получили серьезные повреждения. У одной из иномарок повреждена передняя часть, у другой, судя по видео и фотографиям, снятым очевидцами, удар пришелся в бок. От удара автомобиль отбросило на обочину.
ДТП на Транспортной в Новокузнецке..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"
Очевидцы отмечают, что на месте работал экипаж ДПС, а вот скорой помощи на момент съемки видео не было. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП и степень вины каждого из водителей. Также сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о необходимости быть предельно внимательными на дороги, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и доковой интервал.