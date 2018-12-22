В Новокузнецке на автодороге столкнулись две дорогие иномарки

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-22T12:47:01+03:00

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В Новокузнецке в субботу, 22 декабря, на улице Транспортной столкнулись две иномарки. Обе машины получили значительные повреждения.

Последствия дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром в субботу, 22 декабря, в Новокузнецке на улице Транспортной, очевидцы сняли на видео. Камера запечатлела две дорогие иномарки, которые получили серьезные повреждения. У одной из иномарок повреждена передняя часть, у другой, судя по видео и фотографиям, снятым очевидцами, удар пришелся в бок. От удара автомобиль отбросило на обочину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/683438" frameborder="0"></iframe> ДТП на Транспортной в Новокузнецке..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

Очевидцы отмечают, что на месте работал экипаж ДПС, а вот скорой помощи на момент съемки видео не было. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП и степень вины каждого из водителей. Также сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о необходимости быть предельно внимательными на дороги, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и доковой интервал.