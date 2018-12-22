2018-12-22T13:36:27+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 23 декабря: метели и похолодание

Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе в воскресенье
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Метели, ветер с порывами до 23 метров в секунду, снег и мороз – таким будет последний день уходящей недели.

В ночь на воскресенье, 23 декабря, в Кузбассе ожидается -18…-23 градуса, местами столбики термометров опустятся до -28. Днем также будет морозно: по области температура будет держаться в пределах -18…-23 градусов мороза, а по югу будет немного теплее – лишь -12…-17 градусов. При этом на всей территории области возможен снег, местами – метели. Порывы западного ветра будут достигать ночью 17-22 метров в секунду, днем – до 10-15.

В Кемерове и ночью, и днем ожидается примерно одинаковая температура воздуха - -19…-21 градус. Будет облачно, пройдет снег, а скорость ветра не превысит 9-14 метров в секунду.

В Новокузнецке в воскресенье, 23 декабря, будет идти снег, столбики термометров будут держаться в пределах -17…-18 градусов, а скорость ветра не превыит 8 метров в секунду.

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