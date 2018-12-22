Сергей Цивилев вручил награды лучшим молодым профессионалам Кузбасса

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-22T14:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный конкурс профессионального мастерства завершился в Кемеровской области. Лучшим молодым профессионалам награды вручал Сергей Цивилев.

Кузбасский этап конкурса проходил с размахом: помимо представителей Кемеровской области на конкурс приехали участники из 10 регионов России. Более того, впервые именно в Кузбассе введена категория 50+. Как отметил глава региона Сергей Цивилев, профессионалы у нас молодые, но опыт старших коллег пригодится.

Впереди у победителей кузбасского этапа – отбор на федеральный этап, а следом за ним – мировое первенство. И не исключено, что именно молодые профессионалы Кузбасса проявят свои качества на конкурсе.

- В современных реалиях нам нужны новые профессионалы — креативные, смелые, с широким кругозором, – отметил Сергей Цивилев на своей страничке в социальных сетях.- Сегодня мы закладываем фундамент в будущее Кузбасса. В прочности его сомнений нет - работодатели готовы выстраиваться в очередь за такими ценными кадрами!