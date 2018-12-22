«Ударил битой по голове»: в Кемерове два водителя не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 18:44 2018-12-22T18:44:13+03:00

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В Кемерове два водителя не смогли поделить дорогу. Отношения они решили выяснять не мирным путем, кулаками. Точнее – битой.

Днем 22 декабря на одной из улиц Кемерова случился конфликт между двумя автолюбителями: мужчины не поделили дорогу и принялись выяснять отношения силой. Один из водителей достал биту и, по словам очевидцев, погнался за другим, а потом ударил битой по голове. Видео с места ЧП очевидцы выложили в социальные сети. Комментаторы и очевидцы отметили, что, не зная причин, из-за которых началось выяснение отношений, не стоит вставать на ту или иную сторону. Однако все сошлись на том, что бита – не лучший способ разрешения конфликта. Впрочем, скоро станет известно, что же спровоцировало драку на дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/683478" frameborder="0"></iframe> В Кемерове водители выясняли отношения при помощи биты..Видео: Instagram, mreporter_kemerovo

- Участники конфликта установлены. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.