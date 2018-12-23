2018-12-23T04:51:41+03:00
Происшествия

Две фуры отрезали от Кемерова Кировский район

Из-за ДТП дорога была перекрыта в течение нескольких часов [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Интересный Кемерово"Фото: vk.com, "Интересный Кемерово"
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Накануне днем в Кемерове случилось ДТП, на несколько часов парализовавшее движение автотранспорта из Кировского района Две фуры полностью перегородили дорогу.

В течение нескольких часов оставалась заблокированной автодорога, соединяющая Кировский район с остальными. Очевидцы, оказавшиеся в это время в дороге, сняли на фото и видео причину пробки: две фуры, которые перегородили дорогу. По словам свидетелей ДТП, фуру с надписью «Огнеопасно!» занесло на плохо очищенной от снега дороги и цистерну развернуло поперек дороги. Водитель второго грузовика попытался объехать возникшее у него на пути препятствие, но застрял в снегу. В результате в течение нескольких часов ни личный автотранспорт, ни общественный не мог поехать по дороге.

Две фуры перегородили дорогу в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"

Помочь водителям фур удалось при помощи спецтехники. По словам очевидцев, пострадавших в ДТП нет.

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