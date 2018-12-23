В Кузбассе появился первый передвижной стоматологический кабинет
В Кузбассе начал работать первый в области передвижной стоматологический кабинет. Он оснащен всем необходимым оборудованием и будет оказывать помощь сотрудникам ГУФСИН России по Кемеровской области.
В Новом стоматологическом передвижном кабинете имеется все необходимое для оказания помощи: современное оборудование и материалы, а прием здесь ведут высококлассные специалисты.
Первые пациенты уже побывали в новом передвижном стоматологическом кабинете – открытие состоялось в исправительной колонии №44 города Белово. По словам заместителя начальника ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России Михаила Зеленина, благодаря открытию передвижной станции стало возможным бесплатное обследование и консультирование сотрудников, проведение качественных профосмотров и выявление на ранних стадиях стоматологических проблем и их решение.