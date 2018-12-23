2018-12-23T05:24:11+03:00
Общество

В Кузбассе появился первый передвижной стоматологический кабинет

Передвижная стоматология оказывает помощь сотрудникам ГУФСИН
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба ГУФЧИН России по Кемеровской области.Фото: пресс-служба ГУФЧИН России по Кемеровской области.
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В Кузбассе начал работать первый в области передвижной стоматологический кабинет. Он оснащен всем необходимым оборудованием и будет оказывать помощь сотрудникам ГУФСИН России по Кемеровской области.

В Новом стоматологическом передвижном кабинете имеется все необходимое для оказания помощи: современное оборудование и материалы, а прием здесь ведут высококлассные специалисты.

Первые пациенты уже побывали в новом передвижном стоматологическом кабинете – открытие состоялось в исправительной колонии №44 города Белово. По словам заместителя начальника ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России Михаила Зеленина, благодаря открытию передвижной станции стало возможным бесплатное обследование и консультирование сотрудников, проведение качественных профосмотров и выявление на ранних стадиях стоматологических проблем и их решение.

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