В Кузбассе на зиму ввели особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 06:49 2018-12-23T06:49:16+03:00

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В Кемеровской области ввели особый противопожарный режим. Он продлится до 15 февраля 2019 года.

Особый противопожарный режим в Кузбассе традиционно вводится в зимние месяцы – когда жители региона интенсивно используют печное отопление, что повышает риск возникновения пожаров. В этот период ужесточаются требования к соблюдению норм пожарной безопасности не только рядовых граждан, но и руководителей и собственников предприятий.

Чтобы донести до населения данные требования, сотрудники МЧС и полиции совместно с представителями органов местного самоуправления проведут профилактические рейды в частном секторе. Помимо вопросов пожарной безопасности и действий при возникновении пожаров, во время разъяснительной работы будет уделено внимание распространению и использованию пиротехнических средств.

- Особый противопожарный режим предусматривает ужесточение требований к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и гражданам по соблюдению ими требований пожарной безопасности. Штраф за нарушения правил пожарной безопасности на этот период увеличен и составляет: для граждан до четырех тысяч рублей, для должностных лиц до 30 тысяч рублей, для юридических лиц до 400 тысяч рублей, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.