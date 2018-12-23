В Кузбассе женщина обворовала пожилую родственницу ради вечеринок

СЕГОДНЯ 07:36 2018-12-23T07:36:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Киселевске местная жительница обворовала пожилую родственницу, пока та находилась в больнице. Украденные деньги женщина потратила на вечеринки.

В августе в полицию обратилась 69-летняя жительница Киселевска. Она сообщила, что, пока находилась на стационарном лечении, из ее квартиры пропали 14 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 43-летняя родственница заявительницы.

Полицейские установили, что женщина, выполняя просьбу пенсионерки об оплате коммунальных услуг, узнала, где та хранит свои сбережения, и похитила их. Деньги киселевчанка потратила на вечеринки в компании друзей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.