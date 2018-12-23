В Березовском из незаконного оборота изъяли фейерверки и салюты

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-23T08:48:27+03:00

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В Березовском полицейские пресекли незаконную продажу пиротехнических изделий. Из незаконного оборота было изъято порядка 100 фейерверков.

В рамках профилактического мероприятия «пиротехника – Ель» сотрудники полиции обнаружили магазин, в котором пиротехнические изделия продавали с нарушением закона. Торговая точка находилась на первом этаже многоквартирного дома. Из незаконного оборота полицейские изъяли порядка 100 фейерверков и салютов, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении продавца был составлен административный протокол. Суд оштрафовал нарушительницу на 1,5 тысячи рублей. Изъятая продукция будет уничтожена.

В полиции покупателей предупредили, что приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах, которые имеют соответствующие сертификаты на реализацию данного товара. Кроме того, стоит помнить, что продажа пиротехники разрешена только лицам старше 16 лет.