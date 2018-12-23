2018-12-23T09:44:21+03:00
Происшествия

60-летний мужчина погиб на пожаре в Кузбассе

Тело мужчины обнаружили утром 23 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе на пожаре погиб 60-летний мужчина. Его тело было обнаружено пожарными после ликвидации огня утром 23 декабря.

Пожар в частном доме в поселке Краснобродском произошел около восьми утра воскресенья. После ликвидации возгорания специалисты нашли в доме тело 60-летнего пенсионера – хозяина жилища, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

Сейчас в обстоятельствах смерти кузбассовца разбираются следственные органы. Предварительно известно, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления.

Отметим, что ранее в Кемеровской области был введен особый противопожарный режим. Он продлится до 15 февраля и связан с интенсивностью эксплуатации печей.

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