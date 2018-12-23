2018-12-23T10:46:10+03:00
Общество

В понедельник в Кузбассе похолодает до -41 градуса

Синоптики рассказали о погоде на 24 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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В понедельник в Кузбассе похолодает до -41 градусаВ понедельник в Кузбассе похолодает до -41 градусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 24 декабря, в Кузбассе ожидается понижение температуры до -41 градуса Цельсия. На дорогах возможна гололедица.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в регионе ночные отметки составят -28,-33 градуса, местами по югу -20,-25, по северу ожидается до -36,-41. Днем синоптики прогнозируют незначительное потепление. Так, по области температура воздуха будет в границах -26,-31 градусов Цельсия, по югу ожидается -16,-21, а по северу -36 градусов.

В регионе будет переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег, местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, два-семь метров в секунду, ночью возможны порывы до 12 метров.

В Кемерове ночные отметки достигнут -33 градусов, дневные будут держаться в пределах -28,-30 градусов Цельсия. Ночью в городе пройдет небольшой снег, днем будет переменная облачность, без осадков. На дорогах возможна гололедица.

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