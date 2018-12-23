Пять пожарных машин рядом с общежитием напугали кемеровчан
ЧП произошло на бульваре Строителей
Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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Днем 23 декабря в социальных сетях появились фотографии, сделанные рядом со студенческим общежитием на бульваре Строителей в Кемерове. На кадрах видно, что рядом с общежитием стоят пять пожарных расчетов.
В комментариях к посту пользователи рассказали, что в общежитии сельхозинститута на бульваре Строителей, 50 произошел пожар.
- Оставили включенную плитку с едой и уехали, произошел пожар. Ущерб минимальный, погибших нет, - рассказала кемеровчанка Дарья Белова.
В ГУ МЧС «Комсомольской правде» подтвердили, что сигнал из общежития поступал.
- Было пригорание пищи, - пояснил собеседник издания.