2018-12-23T12:09:22+03:00
Происшествия

Пять пожарных машин рядом с общежитием напугали кемеровчан

ЧП произошло на бульваре Строителей
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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Днем 23 декабря в социальных сетях появились фотографии, сделанные рядом со студенческим общежитием на бульваре Строителей в Кемерове. На кадрах видно, что рядом с общежитием стоят пять пожарных расчетов.

В комментариях к посту пользователи рассказали, что в общежитии сельхозинститута на бульваре Строителей, 50 произошел пожар.

- Оставили включенную плитку с едой и уехали, произошел пожар. Ущерб минимальный, погибших нет, - рассказала кемеровчанка Дарья Белова.

В ГУ МЧС «Комсомольской правде» подтвердили, что сигнал из общежития поступал.

- Было пригорание пищи, - пояснил собеседник издания.

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