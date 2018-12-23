2018-12-23T12:48:15+03:00
Происшествия

Прокуратура взяла на контроль расследование гибели новокузнецкого школьника

Тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено 22 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, которую проводит региональный Следком в связи с гибелью 14-летнего школьника в Новокузнецке. Тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено днем 22 декабря.

Напомним, подросток потерялся 21 декабря. Мальчик покинул здание школы после занятий, но до дома не добрался. Его тело нашли на следующий день. Возможно, школьник замерз.

Обстоятельства его смерти выясняют следователи. Также свою проверку по факту гибели юного новокузнечанина проводит прокуратура города Новокузнецка. Специалисты выяснят условия жизни, воспитания и обучения ребенка, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

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