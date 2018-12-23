В кемеровской колонии плохо следили за заключенными
В исправительной колонии №22 в Кемеровском районе ненадлежащим образом следили за заключенными. Заместителя начальника ИК-22 привлекли к ответственности.
В сентябре прокуратура выявила нарушения в исправительной колонии №22. Они были связаны с ненадлежащим надзором за заключенными. В результате кемеровский прокурор внес руководителю учреждения представление и потребовал устранить нарушения.
- Однако исполняющий обязанности начальника учреждения не уведомил прокурора о дате и месте рассмотрения представления, не направил на него ответ и не выполнил изложенные в нем требования, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.
В связи с этим в отношении должностного лица было возбуждено административное дело. Суд признал заместителя начальника исправительного учреждения виновным в правонарушении и наложил на него 2,5 тысячи штрафа.