В кемеровской колонии плохо следили за заключенными

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-23T13:43:45+03:00

В исправительной колонии №22 в Кемеровском районе ненадлежащим образом следили за заключенными Фото: Мария ЛЕНЦ

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В исправительной колонии №22 в Кемеровском районе ненадлежащим образом следили за заключенными. Заместителя начальника ИК-22 привлекли к ответственности.

В сентябре прокуратура выявила нарушения в исправительной колонии №22. Они были связаны с ненадлежащим надзором за заключенными. В результате кемеровский прокурор внес руководителю учреждения представление и потребовал устранить нарушения.

- Однако исполняющий обязанности начальника учреждения не уведомил прокурора о дате и месте рассмотрения представления, не направил на него ответ и не выполнил изложенные в нем требования, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В связи с этим в отношении должностного лица было возбуждено административное дело. Суд признал заместителя начальника исправительного учреждения виновным в правонарушении и наложил на него 2,5 тысячи штрафа.