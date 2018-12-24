2018-12-24T03:41:22+03:00
Спорт

В Кемерове открыли новую лыжную трассу

Ее протяженность составляет 1,9 тысячи метров
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
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На Притомском проспекте в Кемерове открыли новую лыжную трассу протяженностью 1,9 тысячи метров. В открытии принял участие мэр города Илья Середюк.

Официальное открытие новой трассы вдоль Притомского проспекта состоялось в воскресенье, 23 декабря.

«Несколько сотен кемеровчан сегодня уже оценили лыжню. Все готово для полноценного отдыха – работает чайная, пункт проката. Радует желание кемеровчан проводить выходные активно. Будем продолжать развивать инфраструктуру спортивных объектов в городе», –написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр.

Протяженность трассы составляет 1,9 тысячи метров. Кататься по ней можно и в вечернее время – предусмотрено освещение по всей длине. Также для удобства горожан установлены схемы лыжни, пункт для переодевания, чайная и торговый павильон. Есть здесь и пункт проката спортивного инвентаря.

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