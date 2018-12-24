2018-12-24T04:14:36+03:00
Общество

Сбитой в Кемерове косуле сделали вторую операцию

Животное восстанавливается
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Наталья Ивлева, "Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: Наталья Ивлева, "Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Центре сохранения биоразнообразия КемГУ повторно прооперировали косулю, сбитую в Ленинском районе Кемерова. Сейчас животное восстанавливается.

Животное привезли в Центр специалисты МЧС – косуля попала под колеса автомобиля в одном из кемеровских дворов. Повреждения оказались серьезными: у животного оторвало заднюю конечность. Также пострадала передняя – косуля получила перелом локтевого сустава. Врачам пришлось сделать ей две операции.

«Уже было две операции, прогноз очень осторожный из-за особенностей животного: крайне стрессующее и возбудимое», – отметили в Центре.

К сожалению, после восстановления косуля не сможет вернуться в дикую природу. Однако уже сейчас есть люди, готовые забрать ее как домашнее животное на свое подворье. Главное, чтобы восстановилась.

Специалисты просят кемеровчан оказать косуле посильную помощь – животное будет радо веткам плодовых деревьев и неиспользованным банным веникам. Принести лакомства можно по адресу: проспект Советский, 77 (вход со двора университета).

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