Синоптики рассказали, где в Кузбассе была самая холодная ночь

СЕГОДНЯ 05:05 2018-12-24T05:05:11+03:00

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Кемеровские синоптики рассказали, где в регионе была самая холодная ночь. Отметки -38 градусов были зафиксированы в поселке Яя и городе Мариинске.

Синоптики допускают, что где-то в низинах в Кузбассе столбики термометров в ночь на 24 декабря опустились еще ниже этих отметок. При этом ожидается, что в предстоящие дни морозы будут еще сильнее.

– Арктический антициклон начинает объединяться с нашим Монгольским антициклоном. Поэтому ожидаем, что предстоящая ночь и завтрашняя пройдут с отметками до -43 градусов Цельсия. Самые холодные дни – понедельник, вторник и среда. К Новому году в регионе потеплеет, – рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что в регионе похолодает до -41 градуса.