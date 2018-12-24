2018-12-24T06:26:45+03:00
Общество

«Она то, что надо!»: Глава Новокузнецка снял новую городскую елку на видео

Новогоднее дерево установлено на главной площади города [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: кадр видео Instagram Сергея Кузнецова.Фото: кадр видео Instagram Сергея Кузнецова.
Изменить размер текста:

Видео с яркой новогодней елкой, установленной на Площади городских мероприятий в Новокузнецке, снял и разместил на своей странице в Instagram Сергей Кузнецов. «Она то, что надо!» - дал лаконичную оценку глава города.

На виде запечатлена елка на главной площади Новокузнецка: глава города объезжает вокруг нее на автомобиле, при этом фоном звучит песня Валерия Сюткина «Я то, что надо». Кузнецов, размещая пост, отметил, что и елка – то, что надо. Большинство горожан разделили его мнение, что высокая (25-метровая) новая ель действительно красива. Также комментаторы выразили пожелания, чтобы такие елки были установлены во всех районах города, а на Площади общественных мероприятий Центрального района появились, наконец, снежный городок, большая горка (как раньше) и прочие яркие символы Нового года.

"Она то, что надо!" - мэр Новокузнецка о главной городской елке..Видео: Instagram Сергея Кузнецова.

Напомним, новогодняя ель стала подарком представителей бизнеса новокузнечанам. Ее высота составляет 25 метров, что на 4 метра выше прежней. И многие комментаторы отметили, что "в жизни она намного ярче и красивеее, чем на видео".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В кузбасском поселке загорелся BMW
Кемеровчане собрали более 500 подарков для детей-сирот
Вечернее авиасообщение между Кемеровом и Москвой возобновится
Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать ежедневно
В Новокузнецке внедорожник сбил девушку
Жители Новокузнецка обсуждают видео со священником на Infiniti
Синоптики рассказали, где в Кузбассе была самая холодная ночь
Сбитой в Кемерове косуле сделали вторую операцию
В Кемерове открыли новую лыжную трассу
В кемеровской колонии плохо следили за заключенными
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели новокузнецкого школьника
Пять пожарных машин рядом с общежитием напугали кемеровчан
В Кузбассе трое мужчин на снегоходе провалились под лед, двое погибли
В понедельник в Кузбассе похолодает до -41 градуса
60-летний мужчина погиб на пожаре в Кузбассе
В Березовском из незаконного оборота изъяли фейерверки и салюты
В Кузбассе женщина обворовала пожилую родственницу ради вечеринок
В Кузбассе на зиму ввели особый противопожарный режим
В Кузбассе появился первый передвижной стоматологический кабинет
Две фуры отрезали от Кемерова Кировский район
«Ударил битой по голове»: в Кемерове два водителя не поделили дорогу
Сергей Цивилев вручил награды лучшим молодым профессионалам Кузбасса
Погода в Кузбассе 23 декабря: метели и похолодание
В Новокузнецке на автодороге столкнулись две дорогие иномарки
В Кузбассе две девочки лишились родителей из-за их образа жизни и антисанитарии
В Кемерове ночью при пожаре погиб мужчина
Жительница Кузбасса вместо получения компенсации лишилась 152 тысяч рублей