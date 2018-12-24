«Она то, что надо!»: Глава Новокузнецка снял новую городскую елку на видео
Видео с яркой новогодней елкой, установленной на Площади городских мероприятий в Новокузнецке, снял и разместил на своей странице в Instagram Сергей Кузнецов. «Она то, что надо!» - дал лаконичную оценку глава города.
На виде запечатлена елка на главной площади Новокузнецка: глава города объезжает вокруг нее на автомобиле, при этом фоном звучит песня Валерия Сюткина «Я то, что надо». Кузнецов, размещая пост, отметил, что и елка – то, что надо. Большинство горожан разделили его мнение, что высокая (25-метровая) новая ель действительно красива. Также комментаторы выразили пожелания, чтобы такие елки были установлены во всех районах города, а на Площади общественных мероприятий Центрального района появились, наконец, снежный городок, большая горка (как раньше) и прочие яркие символы Нового года.
"Она то, что надо!" - мэр Новокузнецка о главной городской елке..Видео: Instagram Сергея Кузнецова.
Напомним, новогодняя ель стала подарком представителей бизнеса новокузнечанам. Ее высота составляет 25 метров, что на 4 метра выше прежней. И многие комментаторы отметили, что "в жизни она намного ярче и красивеее, чем на видео".