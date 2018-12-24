«Она то, что надо!»: Глава Новокузнецка снял новую городскую елку на видео

СЕГОДНЯ 06:11 2018-12-24T06:26:45+03:00

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Видео с яркой новогодней елкой, установленной на Площади городских мероприятий в Новокузнецке, снял и разместил на своей странице в Instagram Сергей Кузнецов. «Она то, что надо!» - дал лаконичную оценку глава города.

На виде запечатлена елка на главной площади Новокузнецка: глава города объезжает вокруг нее на автомобиле, при этом фоном звучит песня Валерия Сюткина «Я то, что надо». Кузнецов, размещая пост, отметил, что и елка – то, что надо. Большинство горожан разделили его мнение, что высокая (25-метровая) новая ель действительно красива. Также комментаторы выразили пожелания, чтобы такие елки были установлены во всех районах города, а на Площади общественных мероприятий Центрального района появились, наконец, снежный городок, большая горка (как раньше) и прочие яркие символы Нового года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/683575" frameborder="0"></iframe> "Она то, что надо!" - мэр Новокузнецка о главной городской елке..Видео: Instagram Сергея Кузнецова.

Напомним, новогодняя ель стала подарком представителей бизнеса новокузнечанам. Ее высота составляет 25 метров, что на 4 метра выше прежней. И многие комментаторы отметили, что "в жизни она намного ярче и красивеее, чем на видео".