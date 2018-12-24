2018-12-24T06:31:44+03:00
Происшествия

В Новокузнецке внедорожник сбил девушку

Пострадавшую госпитализировали
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В Новокузнецке водитель Nissan X-Trail сбил 24-летнюю девушку и врезался в легковушку. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, авария произошла 23 декабря в 21.30 на улице Народная. Водитель автомобиля Nissan X-Trail двигался в сторону улицы Обнорского и сбил девушку, которая находилась на проезжей части, не собираясь ее переходить.

– После наезда на пешехода Nissan X-Trail столкнулся со стоящим KIA Rio, а затем наехал на снежный вал и съехал с дороги, – рассказали в ГИБДД. – В результате авария 24-летняя девушка получила многочисленные ушибы.

Инспекторы ГИБДД призывают пешеходов переходить дорогу только по пешеходному переходу и быть внимательнее на дорогах.

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