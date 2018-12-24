Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать ежедневно

СЕГОДНЯ 06:29 2018-12-24T06:29:51+03:00

По новому расписанию поезд будет ходить до 13 января 2019 года

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Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» изменил расписание на новогодние праздники. С 24 декабря 2018 года по 13 января 2019 года поезд будет ходить ежедневно.

– Изменения в расписании электропоезда следованием Прокопьевск – Чугунаш связаны с высоким пассажиропотоком, – пояснили «Комсомольской правде» в справочной компании «Кузбасс-Пригород».

Напомним, что туристический поезд был запущен 17 ноября – в день открытия нового горнолыжного сезона в Шерегеше. Позже было принято решение продлить маршрут до Прокопьевска.

Теперь электропоезд следует по расписанию: из Прокопьевска он отправляется в 06.03, из Новокузнецка – в 07.03. на станцию Чугунаш поезд прибывает в 10.11. Отсюда туристов забирает автобус, который следует до горы. Вечером от горы автобус отходит в 17.20. электропоезд от Чугунаша отходит в 18.00. в Новокузнецк он прибывает в 21.11, в Прокопьевск – в 22.10.