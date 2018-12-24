2018-12-24T07:30:42+03:00
Общество

Вечернее авиасообщение между Кемеровом и Москвой возобновится

Первый после перерыва рейс совершит компания «Икар» 25 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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Вечерние рейсы Кемерово - Москва будут выполняться с 25 декабря по 10 январяВечерние рейсы Кемерово - Москва будут выполняться с 25 декабря по 10 январяФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Авиакомпания «Икар» временно возобновляет вечернее авиасообщение между Кемеровом и Москвой. Первый рейс перевозчик осуществит уже завтра, 25 декабря.

Вечерние рейсы будут осуществляться с 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года три раза в неделю. Вечером в Москву можно будет улететь по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Также один рейс будет выполнен в понедельник, 7 января. Из Кемерова он будет отправляться в 21.35, а прибывать в московский аэропорт Шереметьево в 22.10.

Напомним, первый вечерний рейс из Кемерова в Москву был выполнен 28 октября, однако уже в ноябре авикомпания «Икар» свернула полетную программу в этом направлении, указав, что возобновит ее на новогодние праздники. Вторая авиакомпания, «Аэрофлот», осуществляла вечерние рейсы до Москвы до 9 декабря.

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