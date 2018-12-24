Вечернее авиасообщение между Кемеровом и Москвой возобновится

СЕГОДНЯ 07:30 2018-12-24T07:30:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания «Икар» временно возобновляет вечернее авиасообщение между Кемеровом и Москвой. Первый рейс перевозчик осуществит уже завтра, 25 декабря.

Вечерние рейсы будут осуществляться с 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года три раза в неделю. Вечером в Москву можно будет улететь по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Также один рейс будет выполнен в понедельник, 7 января. Из Кемерова он будет отправляться в 21.35, а прибывать в московский аэропорт Шереметьево в 22.10.

Напомним, первый вечерний рейс из Кемерова в Москву был выполнен 28 октября, однако уже в ноябре авикомпания «Икар» свернула полетную программу в этом направлении, указав, что возобновит ее на новогодние праздники. Вторая авиакомпания, «Аэрофлот», осуществляла вечерние рейсы до Москвы до 9 декабря.