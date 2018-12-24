Кемеровчане собрали более 500 подарков для детей-сирот

СЕГОДНЯ 07:31 2018-12-24T07:31:44+03:00

В Кузбассе продолжается акция «Рождество для всех и каждого»

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Жители Кемерова собрался более 500 подарков для детей-сирот в рамках благотворительной акции «Рождество для всех и каждого».

Как отметили в администрации города, в городских торговых центрах «Радуга», «Променад», «Гринвич», «ЦУМ», «Лапландия» были установлены новогодние елки. Каждая елка украшена открытками от детей, оставшихся без родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, временно размещенных в реабилитационные центры для несовершеннолетних.

«Каждый ребенок разместил на них свои заветные мечты и желания. Исполнить их может любой желающий», – отметили в мэрии.

Подарки собирают волонтеры. Их можно встретить в торговых центрах по будням с 17.00 до 20.00, по выходным – с 14.00 до 18.00.