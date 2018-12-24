В кузбасском поселке загорелся BMW

СЕГОДНЯ 07:57 2018-12-24T07:57:34+03:00

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Утром в понедельник, 24 декабря, в Тисуле загорелся автомобиль BMW. Причиной возгорания стала неисправная проводка.

В 08.23 в МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля на улице Кирзаводская в поселке городского типа Тисуль. На место выехал одна пожарная машина и трое спасателей. В 08.31 пожар удалось полностью ликвидировать.

– На момент прибытия подразделения Моторный отсек BMW 1999 года выпуска горел открытым пламенем, – в результате возгорания. – Выгорел моторный отсек, оплавилась передняя панель автомобиля, обгорело лакокрасочное покрытие. Предварительная причина возгорания – Неисправность электрооборудования транспортного средства.