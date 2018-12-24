2018-12-24T09:07:51+03:00
Общество

Как будут работать кемеровские спасатели в новогодние праздники

В службе спасения рассказали о своем режиме работы
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Кемеровская служба спасения"Фото: "Кемеровская служба спасения"
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Специалисты «Кемеровской службы спасения» рассказали, как они будут работать в новогодние праздники. Как и остальные оперативные службы города, спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ города будут задействованы две аварийно-восстановительные бригады из 26 человек – канализационщики и электрики. В их составе 11 слесарей, восемь газоэлектросварщиков и четыре специалиста по обслуживанию канализационных сетей.

- Каждая бригада оснащена электросварочными аппаратами, оборудованием для газосварки, откачивающими насосами и другим инструментом. На случай отключения электроэнергии подготовлены две дизель-генераторные установки мощностью 100 и 200 киловатт, 11 переносных генераторов мощностью от 2,2 до 12 киловатт, - сообщили в «Кемеровской службе спасения».

Телефоны экстренных служб

По вопросам аварий ЖКХ – 75-05-05

Происшествия и ЧС – 112 или 36-78-69

По вопросам дорожной обстановки – 67-00-00 (кемавтодор)

Повреждения на водоводах – 36-32-12 (водоканал)

Отключения электроэнергии – 75-02-00 (горэлектросеть)

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