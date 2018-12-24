Стало известно, как будет ходить транспорт на Новый год в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-24T09:09:33+03:00

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Кемеровские транспортники рассказали, как будут работать на Новый год и в каникулы. В УЕЗТУ сообщили, какие рейсы будут отменены.

Как отметили в управлении, 30 и 31 декабря пассажирский транспорт будет ходить по расписанию субботнего дня. 1 января многие рейсы будут отменены. Не выйдут на линию автобусы: № 3,17,19, 26, 27у, 49, 66, 77, 81, 101 (кроме рейса отправлением от железнодорожного вокзала до Аэропорта в 7-00 часов), 104, 105А, 122, 164,170э, 193. Кроме того, не будут ходить маршрутные такси: № 2т, 21т, 26т, 33т, 35т, 64т, 81т, 82т, 83т, 111т, 121т, 126т, 144т. Также будет отменены некоторые пригородные рейсы. Также не все рейсы буду ходить 2 января. С 2 по 8 января отменяются рейсы № 82т, 101, 122,164, 186э.

Подробное расписание доступно на сайте УЕЗТУ.