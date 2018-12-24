В Кемерове открылся ледовый городок на площади Советов

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-24T10:16:41+03:00

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В субботу, 22 декабря, на главной площади областной столицы торжественно открыли зимний городок «Сказочное путешествие в Новый год». Пришедшие на праздник гости смогли опробовать новые ледяные горки и познакомиться с тематическими скульптурами. А они, кстати, в честь наступающего Года театра в России выполнены в виде разных сказочных персонажей и анимационных героев.

В этот же день начала работу на площади хоккейная коробка около главной елки областной столицы. Также здесь открыли пункт проката ледянок и коньков и теплую чайную зону для желающих отдохнуть и согреться.

С праздником пришедших на площадь горожан поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

-Теперь на площади царит новогодняя атмосфера. Мастера-скульпторы создали настоящий праздник детства. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть в вашей жизни будет как можно больше света, тепла и уверенности в завтрашнем дне! Желаю всем здоровья и благополучия! — сказал Сергей Цивилев.

Как рассказали в пресс-службе администрации области, локация на площади Советов будет работать для горожан всю зиму. Всего же в Кузбассе этой зимой создадут 705 снежных городков с различными фигурами и сказочными персонажами, обустроят 450 деревянных и ледяных горок для детей, установят 876 живых и искусственных елей с праздничной иллюминацией.