В Белове из горящего дома спасли мужчину
В Беловое пожарные спасли мужчину из горящего частного дома. В жилище загорелась стена и потолок.
Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в понедельник утром в МЧС поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Дружбы в Белове. На место сразу же выехали подразделения пожарной охраны.
– На момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление. Внутри дома находился один человек. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы сразу же предприняли меры по спасению мужчины – его вывели через дверь, – рассказали в МЧС.
Одновременно со спасением мужчины пожарный потушили возгорание. В результате огонь повредил стену и потолочное перекрытие. По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.