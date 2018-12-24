В Белове из горящего дома спасли мужчину

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-24T10:41:02+03:00

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В Беловое пожарные спасли мужчину из горящего частного дома. В жилище загорелась стена и потолок.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в понедельник утром в МЧС поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Дружбы в Белове. На место сразу же выехали подразделения пожарной охраны.

– На момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление. Внутри дома находился один человек. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы сразу же предприняли меры по спасению мужчины – его вывели через дверь, – рассказали в МЧС.

Одновременно со спасением мужчины пожарный потушили возгорание. В результате огонь повредил стену и потолочное перекрытие. По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.